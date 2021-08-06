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شاهد: لماذا هذا الغموض في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تسأل أمين السرالعام لنقابة موظفي مرفأ بيروت خليل زعيتر ان كيف بعد مضي عام على انفجار مرفأ بيروت ثاني اقوى الانفجارات في العالم ولا تزال حتى الان التحقيقات لم تقدم نتائج ملموسة وشافية وشفافة.

العالم - استوديو بيروت

وقال زعيتر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "استوديو بيروت": ان موضوع التحقيق حول سبب انفجار مرفأ بيروت خضع الى عدة مراحل وفي بداية الامر تعيين المحقق العدلي فادي صوان وبعدها انسحب من الملف وكان هناك كلام بأن توجد صور اثناء الانفجار أو لا، بعض الدول لم تتعامل حتى الان بتقديم صور الاقمار الصناعية ونحن بإنتظار نتائج التحقيق.

واوضح زعيتر انه عندما نربط الاحداث قبل الانفجار وبعد الانفجار نجد سؤال يطرح نفسه لماذا هذا التأخير في عدم وصول التحقيقات الى الان لنتائج مرضية وشافية وشفافة وماهو السبب ان بعض الدول لاتتعاون مع هذا التحقيق ولاتعطي صور الاقمار الصناعية وهل من معقول مع كل هذا التطور التقني في العالم ولاتوجد معلومات عن لحظة انفجار مرفأ بيروت، مشيراً الى ان في الحوادث الاقل اهمية نجد المعلومات بسرعة كيف لانفجار بهذا الحجم من الدمار والقتلى الى الان لاتوجد معلومات كافية حوله.

و شدد زعيتر على انه آن الاوان ان يصل التحقيق يجب ان لايطول اكثر من هذا الى نتائج ملموسة، ملفتاً الى ان أخر معلومات من التحقيق بانه سيكون هناك تجسيد لكيفية حصول الانفجار اذا كان بسبب التلحيم وفي انتظار الطقس يكون متشابة يوم انفجار المرفأ.

وأكد زعيتر حتي ي لايذهب دم الشهداء سداً نحتاج الى الحقيقة واحباط السبب الذي حصل بسببه التفجير وهو ضرب بوابة لبنان على العالم وافشال المخطط الذي كان يهدف اليه.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5736043

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