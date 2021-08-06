الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا يبعث برقية تهئة الى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بمناسبة تسلمه منصبه ويؤكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات في نابلس

خلال استقباله وزير خارجية الكويت.. رئيسي: مرحلة جديدة من التعاون بين دول المنطقة قد بدأت

تصعيد عسكري في الحسكة السورية وتركيا تستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة

تجمع العلماء المسلمين: رد المقاومة جاء ليعزز معادلة 'كل اعتداء سيرد عليه'

القبض على ارهابيين اثنين اثناء محاولتهما دخول كركوك العراقية

اليك سر النبات الذي لايموت ويعيش في الصحرا