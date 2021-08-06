الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات في نابلس

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات في نابلس
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن بعد ظهر اليوم عن استشهاد المواطن عماد على دويكات (37 عاما) جراء إصابته برصاصة الصدر بنيران قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

العالم ـ فلسطين

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن المواطن أصيب برصاصة حى بالصدر وقد وصفت إصابته بالخطيرة حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي وقد أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى .

والشهيد عماد هو الشهيد السادس الذي يستشهد برصاص الاحتلال على جبل صبيح احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية على الجبل منذ أكثر من 100 يوم إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 مواطن بجروح مختلفة خلال المواجهات اليومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويذكر أن الشهيد متزوج وهو أب لخمسة أبناء اربعه بنات وولد رزق به قبل شهرين فقط .

روابط ذات صلة

مواجــهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وإصابة العشرات من المواطنين

نابلس تشيّع الشهيد محمد فريد حسن في بلدة قصرة

محكمة 'إسرائيلية' تدين الأسير شلبي بقتل مستوطن وإصابة آخر

المستوطنون الصهاينة يعتدون على المنطقة الأثرية في سبسطية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: قراءة في اعتداءات الاحتلال الاخيرة على جنوب لبنان

الارتعاش في العين يمكن ان يكون علامة على نقص فيتامين 'B12'

حزب الله ينفي تنفيذ العدو أي غارة باتجاه المناطق التي انطلقت منها الصواريخ

مصر ترد على شائعة مثيرة للجدل حول روسيا

حركة طالبان تسيطر على مدينة زرنج عاصمة مقاطعة نيمروز

قفزة مخيفة.. العراق يسجل أعلى وفيات بكورونا منذ تفشي الوباء