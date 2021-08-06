استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات في نابلس

العالم ـ فلسطين

وقالت مصادر طبية فلسطينية أن المواطن أصيب برصاصة حى بالصدر وقد وصفت إصابته بالخطيرة حيث تم نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي وقد أعلن عن استشهاده بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى .

والشهيد عماد هو الشهيد السادس الذي يستشهد برصاص الاحتلال على جبل صبيح احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية على الجبل منذ أكثر من 100 يوم إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 مواطن بجروح مختلفة خلال المواجهات اليومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويذكر أن الشهيد متزوج وهو أب لخمسة أبناء اربعه بنات وولد رزق به قبل شهرين فقط .