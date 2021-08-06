العراق يترقب عودة الحرارة الى 50 مْ

العالم - العراق

وقال المتنبئ صادق عطية "شهر آب من الأشهر الحارة بالعراق وفي آخر ١٠ أيام منه تقل فيه درجات الحرارة تدريجياً".

وأضاف "ما متعارف عليه عن أجدادنا ان انتظار نجم {سهيل} تتخذ كدلالات عالمواسم في البلاد".

ولفت الى ان "حرارة شهر آب الحالي ضمن معدلات العام الماضي" متوقعاً " انخفاضا بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتعاود الإرتفاع مجدداً لتصل الى ٥٠ مْ نهاية الأسبوع".

وأشار عطية الى انه "وفي الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل ستبدأ الأجواء الخريفية بالدخول ونعيش إعتدال الأجواء نهاراً مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة حتى نهاية الشهر المقبل".