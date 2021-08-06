الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يترقب عودة الحرارة الى 50 مْ

العراق يترقب عودة الحرارة الى 50 مْ
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

يترقب العراق عودة ارتفاع درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية قريباً.

العالم - العراق

وقال المتنبئ صادق عطية "شهر آب من الأشهر الحارة بالعراق وفي آخر ١٠ أيام منه تقل فيه درجات الحرارة تدريجياً".

وأضاف "ما متعارف عليه عن أجدادنا ان انتظار نجم {سهيل} تتخذ كدلالات عالمواسم في البلاد".

ولفت الى ان "حرارة شهر آب الحالي ضمن معدلات العام الماضي" متوقعاً " انخفاضا بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين لتعاود الإرتفاع مجدداً لتصل الى ٥٠ مْ نهاية الأسبوع".

وأشار عطية الى انه "وفي الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل ستبدأ الأجواء الخريفية بالدخول ونعيش إعتدال الأجواء نهاراً مع ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة حتى نهاية الشهر المقبل".

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تغيرات في طقس العراق.. توقعات بزخات مطرية باماكن متفرقة

طقس العراق.. اجواء متقلبة وامطار في المدن الشمالية

طقس العراق..حار إلى شديد الحرارة خلال الأيام المقبلة

تعرف على طقس العراق للايام المقبلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: قراءة في اعتداءات الاحتلال الاخيرة على جنوب لبنان

الارتعاش في العين يمكن ان يكون علامة على نقص فيتامين 'B12'

حزب الله ينفي تنفيذ العدو أي غارة باتجاه المناطق التي انطلقت منها الصواريخ

مصر ترد على شائعة مثيرة للجدل حول روسيا

حركة طالبان تسيطر على مدينة زرنج عاصمة مقاطعة نيمروز

قفزة مخيفة.. العراق يسجل أعلى وفيات بكورونا منذ تفشي الوباء