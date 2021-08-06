الجيش اللبناني: العدو الصهيوني أطلق 40 قذيفة مدفعية

العالم ـ لبنان

وأصدرت ​قيادة الجيش​ ​اللبناني عصر اليوم الجمعة​ بياناً، أعلنت فيها أنه "عند الساعة 11:30، أطلقت قوات العدو الإسرائيلي ​قذائف​ مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية، سقط منها 10 قذائف في خراج بلدة السدانة، و30 ​قذيفة​ في خراج بلدتي بسطرة و​كفرشوبا​، ما أدّى إلى اندلاع عدد من ​الحرائق​، وذلك بعد أن أُطلق عدد من ​الصواريخ​ من الأراضي اللبنانية باتجاه ​مزارع شبعا​ المحتلّة".

وأعلنت قيادة الجيش، أن "وحدة من الجيش أوقفت في بلدة شويّا أربعة أشخاص قاموا بإطلاق الصواريخ، وضبطت الراجمة المستخدمة في العمليّة".

وأشارت إلى أن وحدات الجيش المنتشرة على الأرض، تقوم وبالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، باتخاذ التدابير الأمنية اللاّزمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.