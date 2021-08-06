شاهد.. بتوقيت المقاومة وبوصلتها حزب الله يفاجئ الإحتلال الإسرائيلي

العالم - لبنان

بتوقيت المقاومة اللبنانية ووفق بوصلتها ،رد حزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الجنوب،عبر اطلاقه صليات من صواريخ غراد استهدف خلالها مواقع عسكرية للاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، وعلى الاثر قام جيش الاحتلال باستهداف مناطق في كفرشوبا واطراف شبعا بعدد من قذائف المدفعية ادت الى اشتعال بعض الحرائق.



الرشقات الصاروخية انطلقت من مكان مفتوح وسقطت قرب مواقع الاحتلال في رسالة رادعة للكيان بأن الامن الجنوبي خط احمر ولا يمكن للاعتداءات الاسرائيلية ان تمر دونما رد.



قوات الاحتلال من جهتها زعمت ان القبة الحديدة اعترضت صواريخ المقاومة لكن وسائل اعلام عبرية اكدت ان هذه القبة لم تسقط كل الصواريخ واشارت الى ان قسما منها سقط في منطقة الجولان السوري المحتل ونقلت عن جيش الاحتلال قوله ان لا مصلحة للكيان في التصعيد والذهاب الى الحرب، قوات اليونيفيل التابعة للامم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان حثت من اسمتهم جميع الأطراف على وقف إطلاق النار واصفة الوضع بالخطير جدا.



وتقول مصادر لبنانية متابعة ان حزب الله اراد بهذا الرد ان يرسم معادلة جديدة؛ وفي هذا الشأن ذكرت صحيفة معاريف أن رد حزب الله فاجأ جهاز الأمن الاسرائيلي كثيرا،حيث ان التقديرات كانت تشير الى أن الحزب لن يرد على الغارة الإسرائيلية في لبنان وعلى عمليات ضد تنظيمات فلسطينية بحسب الصحيفة.



في المواقف اكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ان العدو الاسرائيلي لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الوحدة والمقاومة .



في المواقف ايضا باركت حركة حماس حماس رد حزب الله على الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان من جهتها حيت حركة الجهاد الإسلامي الضربات الصاروخية للمقاومة اللبنانية ضد مواقع الاحتلال الاسرائيلية كما اكدت لجان المقاومة في فلسطين دعم رد حزب الله على العدوان الصهيوني الذي استهدف لبنان.



وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية اغارت جوا وقصفت برا مواقع قالت انها استخدمت لاستهداف مستوطنة كريات شمونة قبل ثلاثة ايام في الاراضي المحتلة بثلاثة صواريخ،فيما اعتبره مراقبون خروجا عن الخطوط الحمراء لا سيما لجهة غارات الاحتلال الجوية داخل الاراضي اللبنانية وهي الاولى منذ عام الفين وستة.