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بالفيديو.. المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد قصفها للمواقع الإسرائيلية

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

نشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية اللبنانية مشاهد العملية الصاروخية التي نفذتها المقاومة صباح اليوم ضد المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعاء رداً على الإعتداءات الإسرائيلية.

العالم - لبنان

وأصدرت المقاومة الإسلامية بيان تبنت فيه العملية حيث قالت في البيان:"عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم.

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".

وأقدمت طائرات الإحتلال الإسرائيلي عند الساعة 12:40 من فجر اليوم الخميس 5 آب 2021على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان.

وأفادت وسائل الإعلام اللبنانية أن الغارتين اللتين شنتهما الطائرات الحربية المعادية استهدفتا منطقة مفتوحة غير مأهولة في وادٍ قرب الجسر السابق في الدمشقية.

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بالفيديو.. المقاومة الإسلامية تنشر مشاهد قصفها للمواقع الإسرائيلية

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