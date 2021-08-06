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جريمة إعدام 'دويكات' رد إسرائيلي رسمي على زيارة الوفد الأوروبي لـ'بيتا'

جريمة إعدام 'دويكات' رد إسرائيلي رسمي على زيارة الوفد الأوروبي لـ'بيتا'
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جريمة الاعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بحق المواطن عماد علي دويكات (37 عاما) في بلدة بيتا جنوب نابلس.

العالم ـ فلسطين

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، أن هذا الجريمة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي للبلدة أمس.

وحملت الخارجية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة الشهود العيان والمنظمات الحقوقية والانسانية توثيق تفاصيلها لرفعها إلى محكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة، وللمنظمات والمجالس الأممية ذات الصلة.

واندلعت مواجهات بين مئات المواطنين وقوات الإحتلال اليوم عقب صلاة الجمعة على جبل صبيح احتجاجا على إقامة البؤرة الاستيطانية وللمطالبة باسترداد جثمان الشهيد شادي الشرفا في قرية بيتا. وأعلن بعد ظهر اليوم عن استشهاد المواطن عماد على دويكات (37 عاما) جراء إصابته برصاصة الصدر بنيران قوات الاحتلال خلال هذه المواجهات على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس.

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