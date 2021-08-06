6 أحزاب معارضة تبحث تأسيس تكتل داخل سوريا

العالم - سوریا

ونشرت الصفحة الرسمية لحزب “الشباب للبناء والتغيير” البيان الذي قال أن المجتمعين تباحثوا في تأسيس تكتل وطني داخلي معارض على حد تعبير البيان، مضيفاً أن هدف التكتل فتح مسار حوار وطني سوري-سوري تتمثل فيه كل القوى السورية بما فيها ممثلي الحكومة في الدولة السورية.

واتفق ممثلو الأحزاب المجتمعة على مجموعة من الأسس الرئيسية للتكتل المزمع تأسيسه تقوم على دعوة كل أطراف الداخل السوري من الحكومة وخارجها للبدء بحوار فوري للتوصل إلى حلول للملفات المطروحة مع الإشارة إلى مساعي بعض الدول إلى شيطنة من في الداخل وإعادة إنتاج وجوه جديدة للمعارضة الخارجية وفقاً للبيان.

المجتمعون أكدوا على أهمية السيادة السورية وحق الجيش السوري بالدفاع عنها، والدعوة للبدء فوراً بمعالجة ملف الجزيرة السورية معالجة تأخذ بعين الاعتبار كل المكون الاثني لكل السوريين، إضافة إلى القول بأن معاناة السوريين في معيشتهم تعتبر ناتجاً لهيمنة قوى الفساد والمحتكرين من أثرياء الحرب.

وخلص البيان إلى القول بأن التمادي المستمر بهيمنة طيف سياسي واحد على كل مفاصل الدولة وإلغاء كل ما عداه من قوى وشخصيات قضية محورية لا يمكن استمرارها مع الدعوة بناءً على ذلك لمؤتمر حوار سوري-سوري سيحدد لاحقاً بحسب البيان.

يشار أن الاجتماع ضمّ ممثلين عن “حزب الشباب للبناء والتغيير” و “حزب الشعب” و”حزب التنمية الوطني” و”حزب التضامن العربي الديمقراطي” و “حزب الشباب الوطني السوري” و”حزب التضامن”.