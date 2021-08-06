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الاحتلال الأمريكي ينقل 40 إرهابياً إلى قاعدته في الشدادي بالحسكة

الاحتلال الأمريكي ينقل 40 إرهابياً إلى قاعدته في الشدادي بالحسكة
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون ميليشيا “قسد” في محافظة الحسكة بغية إعادة استخدامهم لتنفيذ مخططات واشنطن بالمنطقة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر خاصة لسانا أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت 40 من إرهابيي تنظيم “داعش” المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية وسجن ما يسمى الدفاع الذاتي بمدخل مدينة الحسكة الجنوبي إلى قاعدته بمدينة الشدادي.

ولفتت المصادر إلى أن من بين هؤلاء الإرهابيين متزعم مجموعات تجسس في التنظيم الإرهابي وخبير تصنيع عبوات ناسفة.

ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش” من سجون مدينة الحسكة التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” إلى المناطق الي تحتلها في سورية بعد تسليحهم وتقديم الدعم اللوجيستي لهم لتنفيذ عمليات إرهابية ضد التجمعات السكنية ومواقع الجيش العربي السوري والمرافق العامة.

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