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بانوراما .. بين لبنان وكيان الاحتلال هل تتجه الامور الى التصعيد؟

بانوراما .. بين لبنان وكيان الاحتلال هل تتجه الامور الى التصعيد؟
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع العملية الصاروخية التي نفذتها المقاومة الإسلامية ضد المواقع الإحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعاء.

العالم - بانوراما


استهدف حزب الله برشقات صاروخية مواقع للاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان،ردا على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الجنوب. وحثت قوات اليونيفيل التابعة للامم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان جميع الأطراف على وقف إطلاق النار واصفة الوضع بالخطير جدا ..وتقول مصادر لبنانية متابعة ان حزب الله اراد من خلال تلك الصواريخ تثبيت معادلة جديدة وتنبيه الاحتلال ان جرائمه واعتداءاته لا يمكن ان تمر دونما رد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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