بانوراما .. بين لبنان وكيان الاحتلال هل تتجه الامور الى التصعيد؟

العالم - بانوراما



استهدف حزب الله برشقات صاروخية مواقع للاحتلال الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان،ردا على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الجنوب. وحثت قوات اليونيفيل التابعة للامم المتحدة والعاملة في جنوب لبنان جميع الأطراف على وقف إطلاق النار واصفة الوضع بالخطير جدا ..وتقول مصادر لبنانية متابعة ان حزب الله اراد من خلال تلك الصواريخ تثبيت معادلة جديدة وتنبيه الاحتلال ان جرائمه واعتداءاته لا يمكن ان تمر دونما رد.

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