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الخارجية اللبنانية: وجهنا برقية الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة القصف الإسرائيلي بأشد العبارات

الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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