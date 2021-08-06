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الجيش الصهيوني يقصف أهدافاً في غزة

الجيش الصهيوني يقصف أهدافاً في غزة
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

شنت طائرات العدو الصهيوني، فجر الیوم السبت، غارات على شمال غزة.

العالم-الاحتلال

واستهدف طيران الاحتلال أرضا زراعية شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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الجيش الصهيوني يقصف أهدافاً في غزة

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