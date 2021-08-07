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الصحة السورية تعلن عن التحديث اليومي لـ ’كورونا’ في البلاد

الصحة السورية تعلن عن التحديث اليومي لـ ’كورونا’ في البلاد
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد وشفاء 7 حالات مع عدم تسجيل أي حالة وفاة من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم - سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان مساء أمس الاثنين أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغت حتى الآن 26071 شفيت منها 22034 وتوفيت 1919 حالة.

وتوزعت الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الجمعة ٦ آب ٢٠٢١ كالتالي :

الإصابات :

٥ في حماة
٣ في حمص
٢ في ريف دمشق
١ في دمشق
١ في طرطوس

الشفاء :

١ في دمشق
١ في حلب
١ في اللاذقية
١ في طرطوس
١ في دير الزور
١ في حماة
١ في حمص

الوفاة :

لا يوجد.

وبحسب وكالة "سانا" السورية فان اول اصابة سجلت بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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