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لبنان يقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني 

لبنان يقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني 
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

لبنان سيقدم شكوى ضد الكيان الصهيوني بسبب اعتداءاتها على مناطق جنوبية.

العالم_لبنان

وقد وجهت وزيرة الخارجية لبنان زينة عكر، برقية إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، للتقدم بشكوى ضد الكيان الإسرائيلي، لإدانة القصف الذي تعرض له لبنان بتاريخ 4 و 6 آب 2021 بأشد العبارات، لما يشكّل من انتهاك صارخ لسيادته ولميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وبخاصة القرار 1701.

وفي غضون ذلك شهد سماء و مياة لبنان خرق للطائرات وزوارق الحربية الصهيونية.

و صدر اليوم السبت عن قيادة الجيش اللبناني البيان الآتي: بتاريخ 6/8/2021 بين الساعة 2،18 و4،15 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 370 مترا.
وتتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن منطقة مرجعيون، شهدت ليلا تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي، على علو مخفوض، وفي شكل مكثف.

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