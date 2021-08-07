الاتصالات العراقية تباشر بتنصيب الحزم الضوئية لمشروع مترو بغداد

العالم - العراق

وقــــال مــديــر العلاقات والاعلام في مديرية اتصالات الرصافة بسام جبار محمد في تصريح صحفي، إن "اعمال التنصيب للحزم التي تنفذها المـلاكـات الفنية والهندسية للمديرية، سـتـمـتـد مـن بـدالـة الـجـادريـة الــى مقر المــركــز الـرئـيـس لـلـكـابـل الـضـوئـي في الــكــرادة ضـمـن مــشــروع المــتــرو، بعد اجـــراء كـشـف مـوقـعـي لـلـبـدالـة لـلـبـدء بنصب الاجهزة الخاصة به".

واضاف ان "المديرية تعمل على تذليل العقبات كافة امام تمرير سعات مشروع المترو، لـضـمـان اسـتـقـراريـة الـخـدمـة المـقـدمـة للمواطنين والمؤسسات المستفيدة من خـدمـاتـه"، كـاشـفـا عـن "اتـمـام المـديـريـة لأعــمــال ربــط احــد مـواقـعـهـا ضـوئـيـا ضـمـن الـخـطـة الاسـتـبـاقـيـة الـتـي اعـدت للمشروع المذكور".

وكـشـف محمد عـن "حــدوث عطل بمسار (الـعـلـويـة – الـسـنـك) تسببت بـه حـفـريـات الـدوائـر الـخـدمـيـة بمنطقة الــكــرادة، وهــو احـد مـــســـارات الــكــابــل الــضــوئــيــة ضـمـن مشروع شبكة النفاذ الضوئي (المترو) سعة 48 شعيرة بـالمـسـار الـرابـط بين بـدالـتـي الـعـلـويـة والـسـنـك، وتــم تحديد الـقـطـع مـن قـبـل هـيـئـة صـيـانـة القابلو الضوئي بجهاز (OTDR).

وفي وقت سابق اعلنت وزارة الاتصالات ان هذا المشروع يضمن اسـتـخـدام {السيرفرات} ذات السعات العالية، واجهزة التراسل المختلفة لنقل سعات الانترنت الكبيرة الـى الـشـركـات المـجـهـزة للخدمة داخـل المــدن وبـجـودة عـالـيـة.