المالية العراقية تعلن موعد تقديم موازنة 2022 الى البرلمان

العالم - العراق

وقال وزير المالية علي علاوي في تصريح صحفي، إن "الوزارة تسعى إلى رفع الموازنة الجديدة إلى البرلمان قبل الانتخابات النيابية المبكرة"، مبينا أن "الموازنة ستكون إصلاحية لكن ربما ستكون صعبة سياسياً".

واشار الى"صعوبة تمرير الموازنة الجديدة نظرًا إلى ارتفاع قيمة العجز فيها مثلما حدث في الموازنة السابقة".

وبين علاوي ان "الوضع المالي للعراق شهد تحسناً خلال العام الحالي بسبب ارتفاع سعر النفط وتغيير سعر صرف الدينار".

ولفت الى ان "العراق يجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار،املاً بالتوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام".