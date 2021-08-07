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أمريكا تدرج 5 أشخاص على لائحة الإرهاب

أمريكا تدرج 5 أشخاص على لائحة الإرهاب
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إضافة خمسة "متشددين" إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب العالمي مما يقضى بالضرورة حجب أي ممتلكات أو مصالح لهم في الولايات المتحدة.

العالم- الأميركيتان

ويتيح هذا التصنيف أيضا فرض عقوبات أميركية محتملة على الأفراد أو المؤسسات المالية الأجنبية التي تقوم بتعاملات معينة مع الخمسة.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي في بيان إن من بين هؤلاء بن ماضي عمر القائد العسكري الكبير لفرع تنظيم داعش الإرهابي في موزامبيق.

وأضاف بلينكن إن عمر قاد مجموعة من المتطرفين قتلوا العشرات في هجوم على فندق أمارولا ببلدة بالما في مارس.

وقال بلينكن إنه مسؤول أيضا عن شن هجمات في مناطق أخرى في موزامبيق وتنزانيا.

وأضاف أنه تم أيضا إدراج سيدانج حيتا وسالم ولد الحسن، وهما من كبار قادة جماعة النصرة المرتبطة بالقاعدة في مالي وكذلك علي محمد راجي وعبد القادر محمد عبد القادر وهما من قادة جماعة الشباب بالصومال.

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