أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 07 اغسطس 2021

آفتاب يزد ..

الرئيس ابراهيم رئيسي يؤكد في مراسم الادلاء باليمين الدستورية على ضرورة الالغاء الكامل للحظر

ابرار..

الرئيس ابراهيم رئيسي .. نرحب باية مبادرات دبلوماسية تؤدي الى الغاء الحظر بالكامل

حمايت ..

ايران تحذر الكيان الصهيوني والقوى الغربية .. سنرد بشدة على اية حماقة

اطلاعات ..

الامم المتحدة وروسيا تحذران الكيان الصهيوني من مغبة مواصلة اطلاق تهديدات ضد ايران

جوان ..

حزب الله لبنان يطلق حزمة صواريخ على فلسطين المحتلة في رد اولي على القصف الصهيوني

رسالت ..

الرد الصاروخي السريع لحزب الله لبنان يحمل صدمة كبرى للكيان الصهيوني

كيهان ..

المقاومة العراقية تهاجم رتلي حمولات عسكرية لوجستية للقوات الامريكية في بابل والديوانية

عصر ايرانيان ..

بعد صمت عقدين .. لائحة بالكونغرس للكشف عن دور السعودية بهجمات الحادي عشر من سبتمبر

جمهوري اسلامي ..

موجة هجرة افغانية كبيرة لايران هربا من جرائم حركة طالبان

ايران ..

طالبان تغير استراتيجيتها وتنقل المعارك من الارياف الى المدن رغم تزايد الضحايا المدنيين

وطن امروز ..

البولنكزيت .. نقاشات حامية في بولندا بشأن البقاء في عضوية الاتحاد الاوروبي

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، ايران لن تجري مباحثات حول قضايا جديدة، مع القوى الغربية .. بلادنا ابرمت الاتفاق النووي مع مجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 والتزمت به بالكامل وقبل ان تنسحب امريكا ترامب منه وقبل ان تتجاهله الترويكا الاوروبية بالكامل , واليوم تجري مفاوضات بفيينا لاحياء ذلك الاتفاق فحسب دون زيادة ونقصان..

ان احياء الاتفاق النووي مرهون بمدى جدية امريكا والترويكا الاوروبية بالعودة لتعهداتها والتزاماتها بشكل كامل فيه ويخطئ تماما كل من يتصور في واشطن والعواصم الاوروبية امكانية التوصل الى صيغة اتفاق بفيينا بشأن احياء الاتفاق النووي دون الغاء الحظر بكامل , ويخطئ من يتصور بأن المماطلات باطالة مفاوضات فيينا ستدفع ايران الى قبول اجراء تغييرات بهذا الاتفاق او حتى لقبول ابرام اتفاق موسع يضم قضايا غير نووية .

خراسان ..

حمل مقال لصحيفة خراسان عنوانا يتسائل، هدف تل ابيب الحرب ام تخفيض الضغوط ؟ جاء فيه.. الكيان الصهيوني ذاق قبل اسابيع طعم الصواريخ الفلسطينية في حربه على غزة, وواجه بالامس ردا صاروخيا سريعا من حزب الله بمثابة تحذير اولي فحسب بعد قصفه لمناطق بجنوب لبنان.

ان الكيان الصهيوني يواصل تبجحاته وتهديداته لكنه يعرف تماما ان الدخول بمواجهة مع جبهة المقاومة يحول حياته لجحيم.

ان انزلاق هذا الكيان بحرب مع جبهة المقاومة بما فيها ايران يعني ببساطة ان عشرات الالاف من الصواريخ ستدك كل شبر من فلسطين المحتلة يوميا, وانطلاقا من هذا الواقع الذي يعرفه الكيان قد يكون هدفه من وراء رفع عقيرته باطلاق تهديدات هو امتصاص الضغوط الداخلية مع تفجر خلافات واسعة في حكومة بينيت وبينها و الليكود بزعامة نتنياهو عبر ايجاد اجواء حافة حرب بالمنطقة .

جمهوري اسلامي ...

سلطت صحيفة جمهوري اسلامي الضوء في تقرير لها على، مواصلة امريكا سرقاتها للنفط السوري، وكتبت.. اكدت محافل رسمية وصحفية سورية ان القوات الامريكية وسعت دائرة سرقاتها للنفط السوري في الاسابيع الاخيرة , وضمن هذا السياق ... ارسلت القوات الامريكية مؤخرا خمسا وعشرين شاحنة صهريج ضخمة محملة بالنفط السوري عبر معبر الوليد الحدودي الى العراق.

هذا وقال شهود عيان بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا ان القوات الامريكية ارسلت مئات الصهاريج المحملة بالنفط السوري الى العراق في قوافل تحرسها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" خلال الاسابيع الاخيرة . واكد مسؤولون سوريون ايضا ان قوات قسد تلعب دورا رئيسا في تسهيل سرقات امريكا للنفط السوري.

جوان ...

صحيفة جوان كتبت في الشان اللبناني في مقالها، تشكيل ميقاتي حكومة يواجه عقبات ايضا.. على الرغم من كل اجواء التفاؤل بشأن قرب خروج لبنان من الفراغ السياسي بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة...

خرج ميقاتي من لقائه الاخير مع الرئيس اللبناني ميشال عون بتصريحات مخيبة للامال بشأن عدم تحقيق تقدم كبير وبعبارات دبلوماسية نوه ميقاتي لفشل مباحثاته بشأن التركيبة الوزارية المقترحة لظهور خلافات حول ترشيحات الحقائب الوزارية الرئيسية اي الدفاع والخارجية والمالية , وبالطبع نفى ميقاتي في مؤتمره الصحفي بعدها ان تكون لديه نية للاستقالة , وهو نفي عكس بحد ذاته حقيقة ان امامه طريق صعب وحافل بالتحديات لتشكيل حكومة وفي الوقت الذي يغلي فيه الشارع اللبناني بسبب الغلاء ونقص المواد الغذائية وشحة الوقود وتفاقم اجواء غضب هذا الى جانب تصعيد الكيان الصهيوني لاعتداءاته وتهديداته .

آرمان ملي ..

حول الاوضاع والاجواء في تونس كتبت صحيفة آرمان ملي في مقالها، تونس والعودة للديكتاتورية .. بعد قراره بحل حكومة المشيشي وتجميد البرلمان بدعم من الجيش , قد يواجه الرئيس التونسي قيس سعيد مفترق طرق مع تفاقم الاحتقان الداخلي ...

فالرئيس التونسي قد يعمد لتسليم السلطة للجيش لتخضع تونس لديكتاتورية عسكرية , او قد يعمد لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة فما يحدث في تونس اليوم وبعد ذلك القرار هو تصاعد الاجواء بين انصار الرئيس التونسي والمؤسسة لعسكرية من جانب وحركة النهضة الاخوانية بزعامة راشد الغنوشي رئيس البرلمان بكل قاعدتها الشعبية العريضة من جانب آخر, وبالطبع ساهمت مخاوف وهواجس من تبلور ديكتاتورية ايدلوجية خلف الاطار الديمقراطي في تأليب الاجواء الى جانب عوامل الغلاء والفقر وفشل ادارة مواجهة كورونا ضد حركة النهضة وحكومة المشيشي المدعومة من الاغلبية البرلمانية للنهضة وحلفاءها .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، المقاومة والردع،..عن الرد الصاروخي السريع لحزب الله على الاعتداءات الصهيونية الاخيرة على لبنان.. ان هذا الرد الصاروخي بداية لتكريس حزب الله لبنان لاستراتيجية ردع تستند الى قدراته الصاروخية الهائلة.

وحزب الله ارسل بحزمة الصواريخ الاخيرة هذه انذارا جديا للكيان الصهيوني من انه سيواجه في اي عدوان على لبنان ضربات صاروخية لاتقل عن الضربات الصاروخية الفلسطينية في حرب غزة ان لم تكون اوسع منها. وبعبارة اخرى فأن حزب الله لبنان ابلغ الكيان الصهيوني صاروخيا بان قواعد الاشتباك تغيرت وانه سيواجه صواريخ كالمطر اذا ما فكر في شن اي عدوان على لبنان.