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انفو غرافيك.. رد المقاومة الإسلامية على اعتداءات الإحتلال

انفو غرافيك.. رد المقاومة الإسلامية على اعتداءات الإحتلال
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الاسلامية الجمعة برشقات صاروخية أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال ‏الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان، ردا على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على الجنوب.

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