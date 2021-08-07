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لحود يرد على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة

لحود يرد على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

رد النائب اللبناني السابق ​اميل لحود​ على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة قائلا يبدو أنّ كلّ شيء بات يسير في لبنان بالمقلوب.

العالم_لبنان

و لفت لحود اليوم السبت في بيان الى انه فمن يردّ على اعتداءٍ إسرائيليّ على أرضنا يصبح في قفص الاتهام، ويحاسَب المقاوم ولا يُسأل الإسرائيلي إن اعتدى.

وأضاف: يستحقّ ما فعله الشبّان الذين أطلقوا الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلّة التهنئة، فهم كرّسوا، مرّةً جديدة، معادلة توازن القوى مع العدو، وهم كانوا يستحقّون أن يُنثَر عليهم الورد و​الأرز في طريق العودة لا أن تُعترض طريقهم، ولكن يبدو أنّ وحش الطائفيّة بات يخيّم على لبنان، بدليل ما حصل في خلدة قبل أيّام مروراً بالجمّيزة ووصولاً الى الجنوب والجبل أمس.

وبعد رد المقاومة على اعتداءات الصهيونية ارتفعت متناغمة مع الخطاب الإعلامي للعدو الصهيوني، لأنها تبرر للعدو اعتداءاته على السيادة الوطنية وتجعله يتمادى في عدوانيته، من خلال الرهان على حقد أصحابها على المقاومة ومجاهديها.

واضاف: ان بعض هذه التصريحات، لاسيما تصريحات تصريحات رئيس التيار المستقبل سعد الحريري و رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، وصلت إلى حد الوقاحة .

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لحود يرد على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة