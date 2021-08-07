تفاعل مستمر على مواقع التواصل قبل ساعات على إطلالة السيد نصرالله

العالم – نبض السوشيال

ويتحدث الأمين العام لحزب الله مساء اليوم السبت في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في عدوان تموز 2006 في الساعة 8:30 مساءً.

وتوقع المغردون ان يتطرق السيد نصرالله اليوم إلى التطورات الأخيرة في الجنوب وأسباب ردّ المقاومة، على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة، فيما توقع البعض ان يتناول الامين العام لحزب الله الشأن الداخلي من أحداث خلدة والملفات الامنية والداخلية والاقليمية.

ونقل بعض المغردين عن مصادر متابعة للوضع الداخلي في الكيان الاسرائيلي تؤكد انه بعد رد المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية، كل القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة الغو التزاماتهم مساء اليوم في موعد اطلالة الامين العام لحزب الله، حيث وصفت الوضع داخل الكيان بالوقوف على "رجل ونص" الذي دعاهم السيد نصرالله اليه بانتظار عمليات المقاومة.

كما نشر النشطاء صور وفيديوهات لعملية استهداف المقاومة محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، رداً على اعتداءاته على الأراضي اللبنانية.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تطرقت لهذا الموضوع: