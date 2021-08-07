السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

تفاعل مستمر على مواقع التواصل قبل ساعات على إطلالة السيد نصرالله

تفاعل مستمر على مواقع التواصل قبل ساعات على إطلالة السيد نصرالله
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

قبل ساعات على إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى انتصار تموز، يتواصل التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ #حزب_الله و#الجنوب، و #المقاومه_الاسلاميه، و#العين_بالعين.

العالم – نبض السوشيال

ويتحدث الأمين العام لحزب الله مساء اليوم السبت في الذكرى السنوية الخامسة عشر للانتصار الكبير في عدوان تموز 2006 في الساعة 8:30 مساءً.

وتوقع المغردون ان يتطرق السيد نصرالله اليوم إلى التطورات الأخيرة في الجنوب وأسباب ردّ المقاومة، على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة، فيما توقع البعض ان يتناول الامين العام لحزب الله الشأن الداخلي من أحداث خلدة والملفات الامنية والداخلية والاقليمية.

ونقل بعض المغردين عن مصادر متابعة للوضع الداخلي في الكيان الاسرائيلي تؤكد انه بعد رد المقاومة على الاعتداءات الاسرائيلية، كل القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة الغو التزاماتهم مساء اليوم في موعد اطلالة الامين العام لحزب الله، حيث وصفت الوضع داخل الكيان بالوقوف على "رجل ونص" الذي دعاهم السيد نصرالله اليه بانتظار عمليات المقاومة.

كما نشر النشطاء صور وفيديوهات لعملية استهداف المقاومة محيط مواقع العدو الاسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة، رداً على اعتداءاته على الأراضي اللبنانية.

وفيما يلي بعض التغريدات التي تطرقت لهذا الموضوع:

روابط ذات صلة

أنصارالله تبارك للمقاومة الإسلامية في لبنان ردها على الاعتداءات الصهيونية

السيد نصر الله: استيراد المحروقات والدواء من إيران... قريباً

 لقاء الاحزاب اللبنانية: الرد الصاروخي للمقاومة على الإعتداءات الإسرائيلية مشروع

انفو غرافيك.. رد المقاومة الإسلامية على اعتداءات الإحتلال

الأهمية الاستراتيجية لرد المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اللقاء مع النخالة وهنية؛ شمخاني : مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني باء بالفشل

منظمة سعودية: سجون السعودية تلخّص نظام الحكم في المملكة

ايران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي

مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش الاردني محاولة تهريب مخدرات

آليات الاحتلال تحول مطار القدس الدولي (قلنديا) الى هدف لمخططات استيطانية

لحود يرد على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة