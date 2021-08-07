الصحة الايرانية: اكثر من 26 ألف إصابة و387 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 26 الفا و 439 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 119 ألفا و 110 إصابات مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3705 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 6375 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 515 ألفا و 263 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 387 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 93 الفا 473 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 12 مليونا و 125 الفا و 829 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 3 ملايين و 7 الاف و 981 الجرعة الثانية ، ليبلغ إجمالي عدد اللقاحات 15 مليونا و 133 الفا و 810 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 26 مليونا و 399 الفا و 374 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 336 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 84 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 28 مدينة.