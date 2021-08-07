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خلال اللقاء مع النخالة وهنية؛

شمخاني : مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني باء بالفشل

شمخاني : مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني باء بالفشل
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

ندد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني"، بكافة الاجراءات الرامية الى دعم الكيان الصهيوني وتوسيع نطاق سياساته التوسعية؛ وقال : ان المحاولات الشريرة لبعض الدول العربية من اجل تطبيع العلاقات مع هذا الكيان المحتل، باءت بالفشل.

العالم - ايران

يتبع ...

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