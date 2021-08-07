القوات اليمنية تعلن انتصاراًجديداًوتحرق مدرعات امريكية

العالم - انقلاب الصورة

وانتشرت افلام من القوات اليمنية وهي في عملية تقدم، واذا بالقوات اليمنية تنادي "لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك"، ساخرة من ملك العزم والحزم في عيد الاضحی.

علی أسوار البيضاء اليمنية تبخرت احلام وامال ومخططات العدوان السعودي – الاميركي، مخططات اراد من خلالها السيطرة علی المحافظة ذات الاهمية والبعد الاستراتيجي والجغرافي بتوسطها بين الشمال والجنوب وتحدها ثمان محافظات.

وأحرقت القوات اليمنية مدرعات اميركية وأحرقت أيضاً امال انظمة وحكومات راهنت علی اخر الاوراق واخطرها في المنطقة داعش والقاعدة بهدف احداث خرق في أي جبهة عله يخفف عن مدينة مأرب. ولم يعد سراً وخافياً علی احد الدعم الاميركي للتنظيمات الارهابية بأحدث الاسلحة بل والاشراف علی معاركها في اليمن وخارجه.