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القوات اليمنية تسخر من السعودية.. لبيک اللهم لبيک

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيی سريع استكمال المرحلة الثانية من عملية النصر المبين في محافظة البيضاء.

العالم - انقلاب الصورة

وانتشرت افلام من القوات اليمنية وهي في عملية تقدم، واذا بالقوات اليمنية تنادي "لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك"، ساخرة من ملك العزم والحزم في عيد الاضحی.

علی أسوار البيضاء اليمنية تبخرت احلام وامال ومخططات العدوان السعودي – الاميركي، مخططات اراد من خلالها السيطرة علی المحافظة ذات الاهمية والبعد الاستراتيجي والجغرافي بتوسطها بين الشمال والجنوب وتحدها ثمان محافظات.

وأحرقت القوات اليمنية مدرعات اميركية وأحرقت أيضاً امال انظمة وحكومات راهنت علی اخر الاوراق واخطرها في المنطقة داعش والقاعدة بهدف احداث خرق في أي جبهة عله يخفف عن مدينة مأرب. ولم يعد سراً وخافياً علی احد الدعم الاميركي للتنظيمات الارهابية بأحدث الاسلحة بل والاشراف علی معاركها في اليمن وخارجه.

وتحاول وسائل اعلام سعودية وامريکية قلب الحقائق باتهام الجيش اليمني واللجان الشعبية انهم لايريدون السلام، لکي تتفادی الاذعان لقوة هذه القوات وتحقيرها للجيش السعودي.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5737388

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