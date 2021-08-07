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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسلة العالم: الخارجية السورية تجدد تضامنها ووقوفها مع ايران وتقول انها واثقة بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف
سوريا تدين بشدة الاتهامات المفبركة ضد إيران وتؤكد أنها واثقة بقدرة بطهران على افشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأميركي والغربي
بيروت: القصف الإسرائيلي يشكل انتهاكا لسيادة لبنان ولميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية لاسيما القرار 1701
الخارجية اللبنانية: وجهنا برقية الى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن لإدانة القصف الإسرائيلي بأشد العبارات
أ ف ب: مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا في هجومين للقوات الديموقراطية المتحالفة في شرق الكونغو
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: الدول التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني سرعان ما تستوعب الخطأ الذي ارتكبته
الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي: الدول التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني سرعان ما تستوعب الخطأ الذي ارتكبته
الرئيس رئيسي مستقبلا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي ونائبه ابو أحمد فؤاد: المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة الصهاينة
الرئيس رئيسي مستقبلا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي ونائبه ابو أحمد فؤاد: المقاومة هي السبيل الوحيد لهزيمة الصهاينة
أ ف ب: إثيوبيا تهدد بنشر "قدرات دفاعية كاملة" بعد تقدم المتمردين
مراسلة العالم: الخارجية السورية تجدد تضامنها ووقوفها مع ايران وتقول انها واثقة بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.