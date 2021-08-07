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مراسلة العالم: الخارجية السورية تجدد تضامنها ووقوفها مع ايران وتقول انها واثقة بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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