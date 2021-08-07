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أبرز الرموز القادة المعتقلين في البحرين

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "نقطة تواصل"، موضوع تركيز النشطاء البحارنة على الرموز القادة الذين خرجوا بكل سلمية بمظاهرات في البحرين، واليوم يقضون عقوبات لمدد طويلة لسنوات لارتكابهم بحسب وجهة نظر النظام جريمة المطالبة بحقوقهم الاساسية بحق تقرير المصير.

العالم نقطة تواصل

يتناول البرنامج "نقطة تواصل" مناقشة أهم القضايا والموضوعات التي يتفاعل معها النشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام - فيسبوك- تويتر- تيليغرام – وواتساب )، وما يتعلق بخروج البحارنة للمطالبة بحقوق الشعب البحريني وبكل سلمية فاعتقلوا وعذبوا وحرموا من أبسط حقوقهم الانسانية ومنها العلاج وحقهم بالرعاية الصحية.

كما يناقش البرنامج محاولة النشطاء استعادة الذاكرة للرموز القادة وهي كثيرة بالمئات تم حصرها بمقطع فيديو.

كما يتم استعراض فيديو يظهر المعتقل البحريني عبدالوهاب حسين الناطق باسم تيار الوفاء الاسلامي، وحسن مشيمع أمين حركة الحريات والديمقراطية (حق) عبد الهادي الخواجة وعبد الهادي المخوضر وعبد الجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس وعبد الله المحروس وإبراهيم شريف ومحمد حبيب المقداد ومحمد حسن جواد ومحمد إسماعيل وسعيد النوري وصلاح الخواجة. و حوكم سبعة غيابيا وأطلق سراح واحد في أبريل 2012. الثلاثة عشر أصبحوا أبطال شعبيين في البحرين وتكهن محللون أن الحكومة كانت تخشى أن تطلق سراحهم ويقومون بإعادة تنشيط الحركة الاحتجاجية.

كما تم تسليط الضوء على تقاضي برلمانيي البحرين ثاني أعلى مكافأة عربيا البالغة 4751 دينار بحريني شهريا.

وتم البحث في التغريدات والهاشتاغات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي في اعتبار ان البرلمان البحريني هو البرلمان الوحيد في العالم الذي يجلس على مقاعده أشخاصا كانوا ضد الديمقراطية وكانوا يحرضون السلطة على الفتك بالمطالبين به قبل ذلك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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