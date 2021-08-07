السعودية العظمى وهزائمها.. والتطبيع الاماراتي بوهب الأعضاء البشرية

العالم – المحميات

كما يتناول برنامج" المحميات القدرات الطبية للسعودية والافتخار بالمستشفيات العظمى السعودية على المستوى العالمي والتعامل مع جائحة كورونا وظهور فئران في مستشفى سعودي في منطقة عسير.

كما يسلط الضوء على وضع السلطة الحالية الحاكمة في السعودية ومستقبلها على الرغم من صعوبة الوضع الداخلي في السعودية واتهام المعارض السعودي سعد الفقيه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالفساد.

كما يناقش برنامج "المحميات " فيديو يبين فقر مواطن سعودي يسكن مع عائلته بسيارته لشحة فقره والفقراء في السعودية.

كما يتحدث البرنامج عن هزيمة ساحقة للاعبة سعودية أمام منافستها الإسرائيلية في أولمبياد طوكيو حيث ودّعت لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني منافسات +78 كلغ من دور الـ32 أمام الإسرائيلية راز هيرشكو الجمعة، ضمن الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، في خطوة أثارت جدلاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويلقي البرنامج الضوء على حكام الامارات فيما يتعلق بالتطبيع مع الكيان ووصولهم في التطبيع بوهب الاعضاء البشرية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...