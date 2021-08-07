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التربية العراقية تكشف مصير الامتحانات في حال فرض حظر شامل

التربية العراقية تكشف مصير الامتحانات في حال فرض حظر شامل
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، التزامها بقرار حظر التجوال الشامل في حال تم فرضه في البلاد.

العالم - العراق

وبشأن توصية وزارة الصحة بفرض حظر شامل للتجوال، ذكر المتحدث باسم الوزارة للسومرية نيوز، "نحن نتعامل مع القرارات الرسمية التي تصدر من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لكن في حال تم فرضه فان وزارة التربية ملزمة بتطبيق القرار والمثول له".

واضاف انه "اذا كان هناك حظر للتجوال ستتحذ وزارة التربية قرارا بشان امتحانات السادس الاعدادي وفق ما سيصدر من خلية الازمة".

وفي ما يخص مادة اللغة العربية للثالث المتوسط، بين: إن "التصحيح لم يكتمل، وأن أكثر من النصف هو نسبة النجاح في مادة اللغة العربية في الدفاتر التي صححت".

وذكر المتحدث باسم الوزارة ان "الدرجات النهائية لمرحلة الثالث المتوسط ستتحول تلقائيا من 45 إلى 50 عندما تدخل إلى الحاسبة الخاصة بالكونترول وهذا يشمل كل المواد".

يشار الى ان وزارة الصحة قدمت توصية إلى لجنة الصحة والسلامة لفرض الحظر الشامل لمدة أسبوعين بسبب ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

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