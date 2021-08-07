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شاهد.. محمد عبد السلام: السعودية لم تعد تستطيع وقف الحرب

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام، ان السعودية لم تعد تستطيع وقف الحرب، لان اميركا بدأت بوضع ثقل كبير باستمرارية الحرب، لمصالح استراتيجية لها.

العالم – اليمن

وقال عبد السلام في مقابلة خاصة مع قناة العالم، ان البوابة الحقيقية نحو السلام هي وقف الحرب وفك الحصار عن اليمن.

واضاف ان صنعاء اكدت للرياض انها مستعدة لان تعلن الاخيرة وقف الحرب ورفع الحصار، ثم تقوم صنعاء بتقديم ضمانات لسلطنة عمان بالترحيب بهذه الخطوة وتعلن وقف اي خطوات من طرفها.

واوضح عبد السلام، انه التقى بالمسؤولين السعوديين في جدة والرياض وظهران الجنوب وصنعاء.

وقال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام: "نحن نعتقد ان تعقيدات الحرب واجواء هذه الحرب التي فرضت لم تعد السعودية قادرة وحدها ان تدخل لوقف هذه الحرب لان الامريكي قد بدء في وضع ثقل كبير جدا في استمرار هذه الحرب لمصالح استراتيجية بالنسبة له سواء على تصعيد في المنطقة، بيع الاسلحة، الضغط على السعودية والابتزاز واشياء كثيرة في هذا الجانب. نحن مستعدون ان تعلنوا وقف الحرب هذا المساء وانهاء هذا الحصار ونحن نقدم ضمانات لسلطنة عمان ان نعلن مباشرة ببيان يرحب بهذه الخطوة ويعلن ايضا وقف اي خطوات من طرفنا".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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