شاهد.. برلمانيو البحرين يتقاضون ثاني أعلى مكافأة عربيا

العالم - خاص بالعالم

وتشكل ميزانية نواب البحرين عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة يستنزفون من خزينتها شبه الخاوية، أموالا طائلة بدون فائدة حقيقية من أدائهم تعود بالنفع على المواطن.

فقد تحوّل البرلمان البحريني بعد تغييرات أخيرة في لائحته الداخلية إلى مؤسسة شكلية للمشهد الديمقراطى والحياة السياسية في المملكة البحرينية.

ويقول مراقبون إن مجلس النواب البحريني بات ألعوبة في يد النظام بعد أن وافق في أبريل نيسان الماضي، على مرسوم بقانون يقلّص صلاحياته بشكل كبير.

ووافق المجلس على عدم السماح لأي نائب بتوجيه أي نقد أو لوم للحكومة. في ظل سيطرة الحكومة على أغلبية مقاعد المجلس الشكلي، بعد إقصاء الكتل السياسية البارزة عن المشهد.

ويأتي مبلغ أجر البرلماني البحريني يأتي بعد عضو المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي الذي يصل الى 5128 دينار تقريبا.

وفيما يأتي جدول يبين مكافآت أعضاء البرلمانات العربية وفقا لما ورد بالتقرير المذكور:

1 - الإمارت العربية المتحدة - 13.600 دولار (5128 دينار تقريبا)

2 - البحرين - 12.600 دولار) 4751 دينار تقريبا)

3 - قطر - 11.500 دولار4336) دينار تقريبا)

4 - لبنان - 10.200 دولار( 3846دينار تقريبا)

5 - الكويت - 7600 دولار(2865 دينار تقريبا)

6 - الاردن - 7500 دولار(2828 دينار تقريبا)

7 - المملكة العربية السعودية - 6933 دولار (2614 دينار تقريبا)

8 - سلطنة عمان - 6500 دولار( 2451 دينار تقريبا)

9 - العراق - 5900 دولار ( 2224 دينار تقريبا)

10 - المغرب - 3900 دولار شهريا ( 1470 دينار تقريبا)

التفاصيل في الفيديو المرفق ...