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مراسل العالم: غالبية كتاب الاحتلال كانوا يتحدثون عن ضرورة تدخل اميركي ودولي لوقف التصعيد والمواجهة

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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