مسؤول أوروبي رفيع: محادثات احياء الاتفاق النووي قد تستأنف في أوائل سبتمبر

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء "فارس" ان مسؤول أوروبي رفيع المستوى اعلن عن إمكانية استئناف محادثات إحياء الاتفاق النووي في أوائل ايلول / سبتمبر.

وكتب مراسل وول ستريت جورنال على تويتر "قال مسؤول أوروبي كبير إن أفضل تخمين لديه هو أن المحادثات مع إيران ستستأنف في فيينا في أوائل سبتمبر."

وشدد المسؤول الأوروبي على أن هذا كان تخمينه الوحيد وأعرب عن أمله في أن يحدث ذلك عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل والموافقة عليها.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي قال فيه إنريكي مورا ، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، إنه انتهز الفرصة لحضور حفل تنصيب آية الله السيد إبراهيم رئيسي في طهران لإجراء مشاورات حول قضايا مختلفة ، من بينها الاتفاق النووي .