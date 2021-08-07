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أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد والدها دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد والدها دلال عبد العزيز
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

نعت الفنانة إيمي سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، التي فارقت الحياة صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، والبقاء في الرعاية المركزة لعدة أشهر، بعد إصابتها بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد. 

العالم- منوعات

وكتبت إيمي سمير غانم عبر حسابها على "إنستجرام": "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض في السباق الرمضاني 2021، وكان بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد.

ولدت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية ي مصر، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت علي دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

ودخلت للمجال الفني في عام 1977 ببعض الأدوار الصغيرة منها دورها في مسلسل "بنت الأيام" ، ثم قدمها الفنان نور الدمرداش للمسرح، شاركت بالعديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام السينمائية واستطاعت خلال تلك الأعمال الحصول على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة.

في عام 1984 تزوجت من الفنان سمير غانم، وأنجبت ابنتيهما دنيا وأمل (عرفت باسم إيمي) وكلاهما دخلا التمثيل، وهي على صلة قرابة من الممثلة ميساء مغربي. وفي يوم 30 مارس عام 2014 أصبحت جدة بعد أن وضعت ابنتها دنيا سمير غانم أول مولودة طفلة سمّتها كايلا

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