الكشف عن حقيقة الكلمة المسجلة المتداولة لسيف الإسلام القذافي

وبعد أيام على نشر صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقابلة مع سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً يدّعي ناشروه أنّه كلمة حديثة توجّه بها إلى الشعب الليبي. إلا أنّ هذا الادعاء غير صحيح، والصوت مقتطع من كلمة ألقاها عام 2011.

ويسمع في التسجيل صوت سيف الإسلام القذافي متوجها بكلمة إلى الشعب الليبي، جاء فيها: "نحن اليوم أمام اختبار تاريخي، نحن اليوم كلنا مسلحون".

وقد أرفق التسجيل الصوتي بصورة حديثة للقذافي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" ضمن مقابلة أجرتها معه ونشرت في الأول من الشهر الحالي.

وقال سيف الإسلام (49 عاما) الذي ظهر للمرة الأولى منذ أربع سنوات إن السياسيين الليبيين "لم يجلبوا إلا البؤس. حان الوقت للعودة إلى الماضي. البلد جاثٍ على ركبتيه. لا مال ولا أمن. لا توجد حياة هنا"، مضيفا أنه أصبح الآن "رجلا حرا" ويخطط لعودة سياسية، من دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وهذه المقابلة التي أجريت في مايو في "فيلا فخمة من طابقين" داخل مجمع مغلق في مدينة الزنتان، نشرت الأحد، وأرفقت بصورة التقطت خلال المقابلة يظهر فيها سيف الإسلام وهو يرتدي قميصا أسود مطرزا بخيوط مذهبة ومسدلا لحيته الرمادية ومعتمرا عمامة سوداء.

وقد استخدمت هذه الصورة في الفيديو المتداول، إلا أنّ التسجيل الصوتي ليس حديث العهد.

فسرعان ما تعرف إليه صحافيو وكالة "فرانس برس"، وهو مقتطع من كلمة متلفزة توجّه فيها سيف الإسلام عام 2011 إلى الشعب الليبي إثر اندلاع انتفاضة شعبيّة أسقطت نظام والده.