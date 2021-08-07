بالفيديو.. تسرب غاز الميثان في 123 موقع للنفط والغاز

العالم – اوروبا

غير مرئي وعديم الرائحة لكنه أكثر ضررا من ثاني أكسيد الكربون ويعتبر محركا رئيسيا للاحترار العالمي..إنه غاز الميثان المكون الرئيسي للغاز الطبيعي والذي يمكن استخدامه كوقود لمحطات الطاقة والأغراض المنزلية..وهذا العام وباستخدام كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء عثر فريق عمل مجموعة الهواء النظيف البيئية على غاز الميثان يتسرب إلى الغلاف الجوي في مئة وثلاثة وعشرين موقعا للنفط والغاز في النمسا وجمهورية التشيك وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا ورومانيا .

وقال مدير الأبحاث بمعهد التركيب العضوي والنشاط الضوئي بإيطاليا، نيكولا أرمارولي: "المناطق الصناعية تستخدم الكثير من الميثان يجب أن تكون هناك طرق أكثر عقلانية لاستخدام الميثان بدلا من تركه في الغلاف الجوي والمساهمة في تدمير مناخنا".

وفي حين أن الحكومات في جميع أنحاء العالم لا تبلغ عادة عن أرقام معدل تسرب الميثان لكن ذلك لا يمنع العلماء من تقدير معدل التسرب من خلال النظر في الانبعاثات المبلغ عنها والإنتاج المبلغ عنه. وفيما يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن معالجة انبعاثات الميثان هي أقوى وسيلة لإبطاء تغير المناخ على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة تحذر وكالة الفضاء الأوروبية من ان تركيز الميثان يتزايد في الغلاف الجوي حاليا بمعدل حوالي واحد بالمئة سنويا وتشير الوكالة الى أن الأنشطة البشرية تنتج حوالي ستين بالمئة من انبعاثات غاز الميثان في العالم كاشفة ان الجزء الأكبر منها يأتي من الزراعة والتخلص من النفايات وإنتاج الوقود الأحفوري.

كما قال مدير حملة النفط والغاز في قوة المهام الجوية النظيفة، جيمس توريتو: "الصور التي التقطتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من اكثر من مئتي موقع في جميع أنحاء أوروبا تؤكد ان هناك تسرب للميثان في معظم هذه المواقع . وسواء كان ذلك تسربا أو نوعا ما من الممارسات التشغيلية يمكن تقليل معظم هذه الانبعاثات بتكلفة هامشية من الشركات".

هذا ويقترح الاتحاد الأوروبي قوانين ستجبر شركات النفط والغاز على مراقبة انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها فضلا عن تحسين اكتشاف التسريبات وإصلاحها.

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