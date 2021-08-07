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مقتل قيادي كبير في زمرة "الديمقراطي الكردستاني" الايراني الارهابية

مقتل قيادي كبير في زمرة
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

افادت بعض التقارير الواصلة بمقتل احد اعضاء القيادة المركزية للزمرة الارهابية الموسومة بـ "الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني" في منطقة كردستان العراق .

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء "فارس" نقلا عن موقع صابرين نيوز الخبري ان مجموعة مجهولة اغتالت الارهابي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المدعوم من الموساد (موسی باباخاني) في غرفة فندق في محافظة اربيل .

وبحسب هذه التقارير فان هذا الارهابي الانفصالي كان في البداية من اعضاء زمرة "حدكا" (الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني) ولكنه انشق عن هذا الزمرة قبل عدة سنوات جراء خلافات مع الزمرة الارهابية والتحق بزمرة ارهابية اخرى هي "حدك"(الحزب الديمقراطي الكردستاني) وكان عضوا في اللجنة المركزية لهذه الزمرة ويعمل ضد ايران في المجال العملياتي والاعلامي.

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