مقتل قيادي كبير في زمرة "الديمقراطي الكردستاني" الايراني الارهابية

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء "فارس" نقلا عن موقع صابرين نيوز الخبري ان مجموعة مجهولة اغتالت الارهابي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المدعوم من الموساد (موسی باباخاني) في غرفة فندق في محافظة اربيل .

وبحسب هذه التقارير فان هذا الارهابي الانفصالي كان في البداية من اعضاء زمرة "حدكا" (الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني) ولكنه انشق عن هذا الزمرة قبل عدة سنوات جراء خلافات مع الزمرة الارهابية والتحق بزمرة ارهابية اخرى هي "حدك"(الحزب الديمقراطي الكردستاني) وكان عضوا في اللجنة المركزية لهذه الزمرة ويعمل ضد ايران في المجال العملياتي والاعلامي.