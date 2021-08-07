الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بداعشي في ديالى

العالم - العراق

ونقل إعلام الحشد الشعبي عن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، قوله إنه “تم القاء القبض على المجرم بعملية نوعية استباقية سريعة في اقل من 24 ساعة على تنفيذ العملية”، مبينا أنه “تم تشكيل فريق من الاستخبارات وقوة خاصة من قيادة قاطع عمليات ديالى وبإشراف مباشر من قبلنا”.



وأضاف الموسوي، أن “الداعشي استخدم دراجة نارية بعملية الاغتيال بحق رجل الاعمال حازم الشكرجي واثنين من المواطنين معه، حيث كانوا يمارسون أعمالهم في مكتب للعقارات في شارع المزرعة وسط القضاء إذ أطلق الارهابي النار عليهم، ما اسفر عن اصابتهم بجروح بليغة قبل ان يلوذ المجرم بالفرار باتجاه البساتين، حيث قام بإخفاء الدراجة ودفن السلاح داخل البستان لكي يخفي ادوات الجريمة”.