السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بداعشي في ديالى

الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بداعشي في ديالى
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحشد الشعبي، السبت، إلقاء القبض على الارهابي الداعشي (محمد حسين ملا علي) الذي نفذ عمليات اغتيال بحق المواطنين وسط قضاء خانقين بحافظة ديالى في العراق.

العالم - العراق

ونقل إعلام الحشد الشعبي عن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، قوله إنه “تم القاء القبض على المجرم بعملية نوعية استباقية سريعة في اقل من 24 ساعة على تنفيذ العملية”، مبينا أنه “تم تشكيل فريق من الاستخبارات وقوة خاصة من قيادة قاطع عمليات ديالى وبإشراف مباشر من قبلنا”.

وأضاف الموسوي، أن “الداعشي استخدم دراجة نارية بعملية الاغتيال بحق رجل الاعمال حازم الشكرجي واثنين من المواطنين معه، حيث كانوا يمارسون أعمالهم في مكتب للعقارات في شارع المزرعة وسط القضاء إذ أطلق الارهابي النار عليهم، ما اسفر عن اصابتهم بجروح بليغة قبل ان يلوذ المجرم بالفرار باتجاه البساتين، حيث قام بإخفاء الدراجة ودفن السلاح داخل البستان لكي يخفي ادوات الجريمة”.

روابط ذات صلة

آية الله رئيسي: الحشد الشعبي رصيد عظيم لأمن وتقدم العراق

شمخاني يؤكد على الإسراع بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الأجنبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحميات.. شاهد..هزيمة ساحقة للاعبة سعودية أمام منافستها الإسرائيلية

زيارة قرقاش إلى تونس .. التوقيت والرسالة .. تفاعل رواد وسائل التواصل

الامن العراقي يعلن نتیجة عملية أمنية بالبصرة

الامن القومي الايرانية: اميركا والكيان الصهيوني يسعيان الى زعزعة الاستقرار في لبنان

الحشد الشعبي يعلن الاطاحة بداعشي في ديالى

السعودية العظمى وهزائمها.. والتطبيع الاماراتي بوهب الأعضاء البشرية