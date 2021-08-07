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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد نصرالله: عدم الكشف عن نتائج التحقيق بحادثة المرفأ يأتي لان المطلوب ليس هو الوصول للحقيقة
السيد نصرالله: لماذا لا يعلن القضاء عن نتائج التحقيق بحادثة المرفأ
السيد نصرالله: نحن خائفون من تسييس قضية حادثة المرفأ
السيد نصرالله: كل الجهات التي ساهمت بالتحقيق وصلت إلى استنتاج واحد بأنه لا وجود لسلاح ولا ذخائر في المرفأ
السيد نصرالله: من السخافات انهم اتهموا حزب الله بانه لم يكن لديه اي مستودعات فقام بتخزين ذخائره في مرفأ بيروت ما ادى الى حادث الانفجار
السيد نصرالله: مباشرة بعد انفجار مرفأ بيروت بدأ الاستثمار السياسي المقبوض ثمنه أميركياً وسعودياً
السيد نصرالله: منذ اللحظة الاولى لانفجار مرفأ بيروت وجهت وسائل اعلام عربية وداخلية معروفة الاتهام لحزب الله والمقاومة بالوقوف وراء الحادث
السيد نصرالله: اتوجه بالتعازي لعوائل الشهداء من كل الطوائف وكذلك الشهداء السوريين المنسيين ومن جنسيات اخرى لمن سقطوا في مرفأ بيروت
السيد نصرالله: يجب ان ننتبه بقوة خصوصا للذين يريدون استغلال الاحداث واعتبارها طائفية
السيد نصرالله: اي رد فعل على انسان برئ هو عمل مدان ومرفوض ايا كان المعتدى عليه
السيد نصرالله: لا نبحث عن حرب ولسنا ذاهبون اليها لكننا جاهزون لها وسننتصر فيها
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش
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