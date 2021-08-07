الامن القومي الايرانية: اميركا والكيان الصهيوني يسعيان الى زعزعة الاستقرار في لبنان

العالم - ايران

وأشاد جلال زادة، لدى لقائه ممثل رئيس مجلس النواب اللبناني أيوب حميد اليوم السبت، بمشاركة الوفد البرلماني اللبناني في مراسم اداء الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية، واصفا العلاقات بين الشعبين اللبناني والايراني بالتاريخية والحميمة.

ولفت الى ان النشاطات المؤثرة للشخصيتين العظيمتين الامام موسى الصدر والشهيد مصطفى جمران في لبنان تؤكد العلاقات الاخوية بين الشعبين.

وأشار الى التطورات الاخيرة في لبنان ، عادّا اميركا والكيان الصهيوني يخططان لزعزعة الاستقرار والامن في هذا البلد الا ان دعم الشعب اللبناني لمحور المقاومة يشكل ردا مناسبا على مؤمرات أعداء لبنان.

ونوه الى ان الممارسات العدائية لاميركا والكيان الغاصب للقدس ضد الشعب اللبناني يعود سببها الى دعم الشعب لمحور المقاومة.

وأكد جلال زاده على استمرار دعم مجلس الشورى الاسلامي في ايران للبنان ومحور المقاومة، عادّا وحدة شعبه والتضامن مع الجيش والمقاومة بمثابة رمز لتحقيق الانتصار.