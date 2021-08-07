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السيد نصرالله: من السخافات انهم اتهموا حزب الله بانه لم يكن لديه اي مستودعات فقام بتخزين ذخائره في مرفأ بيروت ما ادى الى حادث الانفجار

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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