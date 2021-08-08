قاليباف: قوات حزب الله في ذروة قوتها والعدو الصهيوني يخشى مواجهتها

العالم - ايران

ولدى استقباله اليوم السبت في طهران الشيخ نعيم قاسم نائب الامين العام لحزب الله، الذي يزور طهران للمشارکة في مراسم اداء آية الله رئيسي اليمين الدستورية التي جرت الخميس، أشار قاليباف الى بطولات قوات حزب الله في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل، وقال: بفضل الله وبعد الانتصار في حرب تموز 2006، فإن قوات حزب الله الان في ذروة قوتها، بحيث يخشى العدو الصهيوني من مواجهة هؤلاء المجاهدين.

بدوره أعرب الشيخ نعيم قاسم خلال اللقاء عن تقديره وتثمينه للمساعدات والدعم المعنوي الذي يبديه قائد الثورة والشعب وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعبي لبنان وفلسطين، متمنيا النجاح والشموخ للحكومة الجديدة والمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وحيا الجانبان ذكرى الشهيد الفريق قاسم سليماني وسائر شهداء المقاومة، وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الداخلية في لبنان والرد الحازم من حزب الله على الاعتداءات الصهيونية، وضرورة مقارعة اميركا والغرب في الحرب الاقتصادية ضد الدول الاسلامية ومحور المقاومة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان.