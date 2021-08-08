شاهد: السيد نصرالله يكشف عن سبب الرد علی 'اسرائيل'

العالم - لبنان

وقال السيد نصرالله:"ردنا يوم أمس مرتبط بالغارات "الإسرائيلية" المباشرة على جنوب لبنان للمرة الأولى منذ 15 عاما قصفتم ارضاً مفتوحة قصفنا ارضاً مفتوحة نحن نثبت المعادلات القديمة التي اراد العدو خرقها وتجاوزها واسقاطها من اجل حماية بلدنا فقط من اجل حماية بلدنا، وأي غارة جويّة لسلاح الجو الإسرائيلي على لبنان سيتم الردّ عليها حتماً ولکن بشكل مناسب ومتناسب".

ولفت إلى أن قدرات المقاومة الصاروخية النوعية تعاظمت وصولاً لامتلاكها أعداداً كبيرة من الصواريخ الدقيقة.

وأضاف أمين عام حزب الله: "أمس اخترنا أرضاً مفتوحة في مزارع شبعا لنوصل رسالة وذهبنا إلى أراض مفتوحة وضربنا محيط المواقع واخترناها لأنها منطقة عسكرية مغلقة"، مشيرا إلى "أننا نملك من الشجاعة أن نتحمل مسؤولية أعمالنا كما أن بياننا كقصفنا يكملان رسالتنا للعدو"، و"قصدنا بالعملية تثبيت قواعد الاشتباك القديمة ولم نقصد صنع قواعد اشتباك جديدة".

وأكد السيد نصر الله أن المقاومة لن تفرط بما أنجزته في تموز 2006 أياً كانت التضحيات أو المخاطر لأن ذلك سيجعل العدو يستبيح البلد، وتوجّه لقادة العدو بالقول "لا تخطئوا التقدير ولا تراهنوا على الضغوط على شعبنا ولا تراهنوا على الإنقسام حول المقاومة في لبنان لأنه ليس بجديد"، لافتًا إلى أن "المقاومة فرضت على العدو الانسحاب في 2000 وسجلت عليه الانتصار في 2006 رغم الانقسام حولها".

وشدد السيد نصرالله على أن بيئة المقاومة هي أهل الصبر والتحمل وستكون دائماً في مواقع التضحية والصمود، منوّها إلى أن ما حصل بالأمس هو رد على الغارات الجوية فقط ولا علاقة له بالرد على اغتيال الشهيدين العزيزين محمد قاسم طحان وعلى كامل محسن.

وأكد أن أكبر حماقة سيرتكبها العدو "الإسرائيلي" هي الدخول في حرب جديدة مع لبنان، وأن الرد على الغارات الجويّة الصهيونية إن حصلت سيكون في أي مكان من شمال فلسطين المحتلة وخياراتنا مفتوحة.