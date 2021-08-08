السيدنصرالله يكشف عمّن أتی بالنيترات الى مرفأ بيروت

العالم - لبنان

وقال السید نصرالله: "من الذي أساء لقضية المرفأ من؟ الذي اساء لها هم الذين وظفوا هذه الحادثة المأساوية منذ اللحظة الاولى في بازار السياسة والاتهام والاعلام والاستهداف السياسي الذين اساؤوا هم اولئك الذين نشروا منذ اللحظة الاولى أخباراً وتقارير كاذبة لا اساس لها من الصحة لتضليل الرأي العام والتلاعب بمشاعر الناس وعوائل الشهداء وتضليل التحقيق، من كان محتاج النيترات حتى يصنع منها مواد متفجرة هم المسلحين بجرود عرسال وبجرود قلمون و....والجماعات المسلحة في سوريا ومن اتی بالنتيرات هي الجماعات الداعمة اللبنانية والمعروفة بالاسماء والموجودة بالسلطة والموجودة بالاجهزة الامنية".

واضاف السيد نصرالله: تعاطينا مع هذه الكارثة على أنها مأساة بامتياز أصابت الجميع وكان الهم الأساسي تضميد الجراح واستيعاب الخسائر"، لافتا إلى أنه مباشرة بعد انفجار مرفأ بيروت بدأ الاستثمار السياسي المقبوض ثمنه أميركياً وسعودياً.

وأضاف أمين عام حزب الله:"منذ اللحظة الأولى وسائل إعلام محلية وعربية وأحزاب وشخصيات معروفة اتهموا المقاومة أنها تخزن الصواريخ في العنبر وانفجرت وأن لديه مخازن ذخيرة في المرفأ"، مشيرا إلى أن كل الجهات التي ساهمت بالتحقيق وصلت إلى استنتاج واحد بأنه لا وجود لسلاح ولا ذخائر في المرفأ.

وأشار السيد نصرالله إلى أنه بعد سقوط الفرضيات التي حاولوا من خلالها ربط الانفجار بحزب الله لجأوا لقضية النيترات، وتساءل هل هناك أتفه وأسخف وأبشع من اتهام حزب الله بتخزين النيترات في مرفأ بيروت؟.

كما أشار إلى أن كل ما قيل منذ انفجار المرفأ لا يستند لمنطق ولا هدف له سوى التشويه والابتزاز وتضييع الحقيقة، لافتا إلى أنه "لو أردنا التوظيف لقلنا إن من أتى بالنيترات هي الجهات الداعمة للجماعات المسلحة بسوريا".

وتوجّه السيد نصر الله لأهالي شهداء المرفأ بالقول "يجب أن تعرفوا من هو خصمكم ومن أساء لقضية المرفأ ووظفوا هذه المأساة في السياسة"، وأضاف "الذين أساؤوا للشهداء والجرحى هم الذين حولوا قضية إنسانية إلى قضية سياسية رخصية.. الذين أساؤوا هم الذين حولوا قضية وطنية جامعة إلى قضية طائفية".

وقال الأمين العام لحزب الله: ما يخشاه حزب الله هو تضييع الحقيقة، لذلك على القضاء إعلان ما تم التوصل إليه حتى الآن، وما نطالب به هو إعلان نتائج التحقيق الفني والتقني.

وأكد السيد نصرالله أن حزب الله لا يخشى التحقيق لأنه ليس متهماً من قبل الأجهزة القضائية في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما توجّه لأهالي شهداء المرفأ بالقول "لا تقبلوا بتوظيف دماء أبنائكم سياسياً"، طالبًا منهم "التوجه إلى القاضي بيطار وسؤاله عن سبب الانفجار".

ولفت سماحته إلى أن التحقيق القضائي في قضية انفجار المرفأ مسيّس ويخضع للاستنسابية ولا يعتمد فيه وحدة.