أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 08 اغسطس 2021

ابرار..

في لقائه مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي ..

-( الرئيس ابراهيم رئيسي.. سندافع دائما بكل قدرتنا عن حقوق الشعب الفلسطيني)

ابتكار ..

- قائد قوات جو فضاء .. سنرد بكل قوة وحزم على اية اعتداءات واستفزازات صهيونية

مردم سالاري ..

- وزارة الخارجية تؤكد التزام ايران بضمان الامن والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز

رويش ملت ,..

- وزير الدفاع.. تطور قدراتنا الصاروخية في مجالي الدفاع الجوي وسلاح المسيرات شوكة في عيون الاعداء

جوان ..

- هلع تل ابيب من انهيار قواعد الاشتباك بعد ضربات حزب الله لبنان الصاروخية الاخيرة

اطلاعات ..

- قوى ومكونات جبهة المقاومة بالمنطقة تعلن دعمها وتاييدها لحزب الله لبنان مقابل الكيان الصهيوني

سياست روز ..

- تزايد مخاوف بريطانيا من التنامي السريع للتيار القومي الداعي للاستقلال في اسكتلندا

رسالت ..

- رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي يتحدث عن بطئ مسار تشكيل حكومة جديدة

جمهوري اسلامي..

-امريكا وبريطانيا تحثان رعاياهما على مغادرة كابول فورا في ضوء اخضر لطالبان لتوسيع هجماتها

ايران ..

- بايدن يعد اسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالكشف عن دور مسؤولين سعوديين

قدس ..

- التيار الصدري في العراق يؤكد عزمه على مقاطعة الانتخابات البرلمانية القريبة

كيهان ..

- الحشد الشعبي .. نرفض اي بقاء عسكري امريكي في العراق مهما كانت تسمياته ومبرراته

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( طالبان تنفذ تكتيك السيطرة على المدن ) .. الهجمات الواسعة التي تشنها حركة طالبان الافغانية منذ اسابيع دخلت مرحلة جديدة مؤخرا بشكل لتحمل مفاجأة غير سارة ابدا للحكومة الافغانية .. ( ان طالبان غيرت من تكتيكاتها الميدانية من السيطرة على الارياف والقرى الى السيطرة على المدن ومراكز الولايات الافغانية ) وهذا الامر زاد من تعقيدات الوضع العسكري للقوات الحكومية التي بنت استراتيجيتها الميدانية مقابل تقدم طالبان على اساس الدخول في معارك حاسمة باراض مفتوحة بالارياف ليتسنى لها استخدام اسلحتها الثقيلة وطائراتها الحربية وتفادي الانجرار في حرب شوارع بالمدن الرئيسية./ ان استمرار الاوضاع على هذا المنوال في ميادين القتال ينذر بسقوط المزيد من الولايات بيد طالبان مالم تتبلور تعبئة عامة تقاتل الى جانب الجيش.

خراسان ..

في الشأن اللبناني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( بيروت ما زالت تحت الركام ).. مرت الذكرى السنوية الاولى لوقوع الانفجار الرهيب في ميناء بيروت من دون حدوث اية تغييرات ايجابية على صعيد معالجة وحل المشاكل والعقد الاضافية التي اوجدها الانفجار للبنان وللبنانيين، فالذي حدث منذ ذلك الحين هو استقالة حكومة حسان دياب على خلفية تداعيات وتبعات ذلك الانفجار وتفاقم الازمات المعيشية, وفشل سعد الحريري بعدها وعلى مدى تسعة اشهر في تشكيل حكومة ليستمر الفراغ السياسي الذي يحول دون التركيز على حل مشاكل البلد , وجاء نجيب ميقاتي باندفاع يوحي بقرب دخول لبنان لمسار حل ازماته , لكنه اطلق تصريحات محبطة مؤخرا، ان تدخل قوى غربية واخرى رجعية اقليمية يعتبر عامل رئيسي يحول دون انتهاء الفراغ السياسي وبالتالي دون ايجاد اي حل لازمات لبنان.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي نشرت تقريرا يحمل عنوان ( مساعدات اماراتية , حلال للصهاينة وحرام للفلسطينيين ) جاء فيه.. ازاحت محافل اعلامية في تل ابيب الستار عن تقديم الامارات وعبر احد رجال الاعمال الاماراتيين دعما ماليا كبيرا لمشاريع وبرامج امن غذائي في فلسطين المحتلة .. وحسب هذه المحافل .. ( قدم رجل الاعمال الاماراتي محمد العبار مئة وسبعين مليون دولار لبرامج امن غذائي لاسر يهودية فقيرة في "اسرائيل") وذلك منذ عام 2018 الامر الذي ساهم والى درجة كبيرة في تحسين الاوضاع المعيشية لهذه الاسر.

والعجيب في الامر ان محافل فلسطينية اكدت ان الامارات قطعت معوناتها للفلسطينيين ابتداءا من ذلك العام نفسه خلف ذرائع مختلفة ورغم كل معاناة الفلسطينيين في غزة بسبب الحصار ونقص المواد الغذائية وكذلك رغم معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من الفقر في ظل الاجراءات التعسفية الصهيونية.

قدس ..

صحيفة قدس سلطت الضوء على تطورات الوضع في افغانستان وكتبت في مقالها ( غني ضيع الفرصة ).. تقف افغانستان الان على عتبة حدوث ما كان لا ينبغي حدوثه في الواقع في ميادين القتال , فحركة طالبان غيرت مخططاتها الميدانية من التركيز على الارياف والبلدات الى السيطرة على المدن الرئيسسة والعواصم الاقليمية للولايات الافغانية، ( هذا التغيير بتكتيكات طالبان قلب توقعات وآمال الرئيس الافغاني اشرف غني وقياداته العسكرية رأسا على عقب) فالرئيس الافغاني اوقف مباحثات الدوحة مع طالبان في اللحظة الاخيرة في اطار مخطط يرتكز على تصور يقول ان طالبان منشغلة باحتلال ارياف وبلدات صغيرة وسيعمد الجيش للقيام بمناوشات معها وحتى القيام بانسحابات مقابلها لشراء الوقت حتى حلول الشتاء حيث تتراجع نشاطات طالبان ومهاجمتها بشكل واسع , لكن هذا التصور انهار بمهاجمة طالبان للمدن لتضيع على ف غني فرصة ولو ضئيلة للسلام بالدوحة .

عصر ايرانيان...

-صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( مغامرات الكيان الصهيوني الاخيرة محكومة بالفشل ).. يشن الكيان الصهيوني بالتنسيق مع امريكا وقوى اوروبية هجوما اعلاميا وسياسيا وحرب نفسية جديدة يرافقها اطلاق تهديدات صهيونية ضد بلادنا في سيناريو مفبرك يتهم ايران بزعزعة الاستقرار وتهديد الملاحة البحرية.. ( ان هذا السيناريو الذي يستند على اكاذيب ومزاعم لم يقدم اي دليل ملموس وواقعي يثبت الاتهامات ضد بلادنا ) انها حرب نفسية ترتكز على ضجة اعلامية وهلوسة تحليلات وتفسيرات محمومة لتصعيد الضغوط على ايران لدفعها لتقديم تنازلات في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي.

ان بلادنا اكدت مرارا التزامها بضمان الامن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز / ومثل هذا الضجيج لن يغير موقف ايران قيد انملة بمفاوضات فيينا كما ان قدرات ايران الدفاعية الاستراتيجية قادرة على تحويل اية مخططات صهيونية عدوانية الى كارثة حقيقية للكيان الصهيوني.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها (مؤتمرات بروتوكولية مكررة).. استضافت فرنسا مؤتمرا دوليا اخر خلف يافطة مساعدة لبنان بمشاركة ممثلين عن اربعين بلدا .. ( ان فرنسا نظمت هذا المؤتمر وهو الثاني من نوعه الذي تنظمه في عام دون تنفيذ وعودها بمساعدة لبنان) فباريس رهنت تنفيذ وعود المساعدات المالية التي طرحها ماكرون في زيارتيه لبيروت بعد انفجار بيروت بتنفيذ وصفة فرنسية غربية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بلبنان , وصفة ظاهرها اجراء اصلاحات وباطنها تهميش المقاومة . وفي كل الاحوال لم تقدم فرنسا دعمها المالي المنشود خلف ذريعة عدم تشكيل حكومة , رغم ان لفرنسا الدور الاكبر في عرقلة تشكيها. ان المؤتمر الاخير تمخض عن وعود مساعدات بمبلغ 350 مليون دولار فقط لازمات لبنان من اربعين دولة , ورغم ضئآلة المبلغ فان تحقيق هذه الوعد تلفه الشكوك ايضا .