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وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الى ايران

وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا الى ايران
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعلن امين عام جمعية الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد حسن قوسيان عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تضم مليونا و 110 آلاف جرعة اليوم الاحد الى مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة طهران.

العالم - ايران

يتبع ..

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