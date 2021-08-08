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إعادة تعيين رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات إضافية

إعادة تعيين رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات إضافية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعاد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد 8 أغسطس/آب، تعيين رئيس البورصة المصرية، محمد فريد.

العالم - مصر

وجاء إعلان رئيس الوزراء بإعادة تعيين محمد فريد، في بيان رسمي منشور بصفحة مجلس الوزراء، في رئاسة البورصة المصرية، ليستمر في منصبه 4 سنوات إضافية.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، إعادة العمل بالحدود السعرية للأسهم عند 20 في المئة ارتفاعا أو نزولا بداية من سبتمبر/ أيلول، طوال ساعات جلسة التداول.

وبعودة الحدود السعرية إلى 20 في المئة في سبتمبر ستكون بورصة مصر ألغت آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في 2011 بعد انتفاضة يناير/كانون الثاني، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر أخذت قرارات احترازية، لحماية السوق من التقلبات العنيفة في فبراير/شباط 2011، عقب رحيل الرئيس حسني مبارك عن منصبه.

وشملت تلك الإجراءات وقف العمل بالجلسة الاستكشافية، وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة البورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المئة بدلا من 20 في المئة، وذلك قبل أن تلغى في عام 2014 باستثناء الحدود السعرية.

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