رجل دين لبناني ينتقد بعض الممارسات ضد المقاومين

العالم _ لبنان

وقال العيلاني اليوم الأحد في بيان يجب أن يعلم الجميع ان ما حصل في بلدة شويا أمر خطير وخطير جدا ولا يجوز أن يمر دون محاسبة وعقاب من قبل الدولة لأن المقاوم من غير المسموح التعامل معه بهذه الطريقة بل يجب ان يكرّم على ما يقوم به دفاعا عن اللبنانيين.

واضاف أن حادثة طرد باعة التين من صيدا أخذت أكبر من حجمها، مؤكدا على أنها جاءت رد فعل من قبل بعض الشباب الغيورين على المقاومة والمدافعين عنها الذين لم يستطيعوا أن يضبطوا أنفسهم بعدما رأوا ما حصل في بلدة شويا من اعتداء على المقاومين أثناء عودتهم من عمل جهادي مبارك.

واعتبر أنه من المعيب أن يتم استغلال هذه الحادثة للمزايدة على جمهور المقاومة في الوطنية والحرص على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، لأن المقاومة وجمهورها أثبتوا أنهم الأحرص على مصلحة الوطن والدفاع عنه ورفض الفتنة المذهبية.