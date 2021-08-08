الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

رجل دين لبناني ينتقد بعض الممارسات ضد المقاومين

رجل دين لبناني ينتقد بعض الممارسات ضد المقاومين
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

رأى إمام مسجد الغفران في صيدا جنوب لبنان الشيخ حسام العيلاني، أن  المقاومة وجمهورها أثبتوا أنهم الأحرص على مصلحة الوطن والدفاع عنه ورفض الفتنة المذهبية.

العالم _ لبنان

وقال العيلاني اليوم الأحد في بيان يجب أن يعلم الجميع ان ما حصل في بلدة شويا أمر خطير وخطير جدا ولا يجوز أن يمر دون محاسبة وعقاب من قبل الدولة لأن المقاوم من غير المسموح التعامل معه بهذه الطريقة بل يجب ان يكرّم على ما يقوم به دفاعا عن اللبنانيين.

واضاف أن حادثة طرد باعة التين من صيدا أخذت أكبر من حجمها، مؤكدا على أنها جاءت رد فعل من قبل بعض الشباب الغيورين على المقاومة والمدافعين عنها الذين لم يستطيعوا أن يضبطوا أنفسهم بعدما رأوا ما حصل في بلدة شويا من اعتداء على المقاومين أثناء عودتهم من عمل جهادي مبارك.

واعتبر أنه من المعيب أن يتم استغلال هذه الحادثة للمزايدة على جمهور المقاومة في الوطنية والحرص على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، لأن المقاومة وجمهورها أثبتوا أنهم الأحرص على مصلحة الوطن والدفاع عنه ورفض الفتنة المذهبية.

روابط ذات صلة

الراعي دعا الجيش اللبناني الى منع إطلاق الصواريخ من لبنان

الشرق الأوسط: هذه رسالة حزب الله لـ'اسرائيل'

لحود يرد على الأصوات النافرة والناشزة ضد المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد مؤتمر 'الوداع' لليونيل ميسي

'الاسرائيليون' يرمون عجزهم في التصدي لحزب الله على عاتق الأميركيين

الصحة الايرانية: اكثر من 39 ألف إصابة و 542 وفاة جديدة بكورونا

أحمد قبلان: ما دامت هناك مقاومة هناك لبنان والمقاومة درعها

رجل دين لبناني ينتقد بعض الممارسات ضد المقاومين

بيان أرصاد مصر الجوية حول تطورات الطقس غير الاعتيادية