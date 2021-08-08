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استهداف خط لنقل الطاقة في نينوى

استهداف خط لنقل الطاقة في نينوى
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكدت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية بالعراق، اليوم الأحد، عن توقف خط لنقل الطاقة في نينوى نتيجة تعرضه لعمل تخريبي.

العالم - العراق

وذكر بيان للشركة العامة، أن "خط شرق الموصل- سد الموصل جهد 400 ك.ف توقف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج المرقم (23) نوع (XYB) ؛ ما أدى الى سقوطه وحدوث تقطع في الأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر محافظة نينوى"، مبيناً أن "ذلك تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".

وأضاف، أن "الملاكات الهندسية والفنية في فرق صيانة الخطوط شبكة نينوى وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي شرعت الى مكان العارض وباشرت بالعمل على إعادة تشييد البرج الساقط وتصليح الاضرار واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت".

يذكر ان منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية تعرضت الى عدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لأبراج نقل الطاقة خلال الأيام القريبة الماضية، ما أدّى الى توقف عدة خطوط ناقلة وسقوط (16) برجاً ناقلاً للطاقة في محافظتي نينوى وكركوك.

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